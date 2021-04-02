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Российский суд оштрафовал Twitter из-за Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter по итогам рассмотрения трех протоколов. Причиной для всех штрафов стал отказ удалять призывы к несовершеннолетним к участию в акциях протеста, сообщает пресс-служба суда.

Общая сумма штрафа — 8,9 миллионов рублей, правонарушения, в связи с которыми суд оштрафовал Twitter, были совершены 22, 23 и 24 января. 23 и 31 января в России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального.

С 10 марта доступ к Twitter замедляется при использовании 100% мобильных и 50% стационарных устройств. Роскомнадзор объяснил «первичное замедление» Twitter распространением детской порнографией и материалов о суициде, а также использовании наркотиков.

Twitter отверг обвинения надзорного ведомства. По данным соцсети, модераторы Twitter регулярно удаляют информацию о поощрении суицида и сексуальной эксплуатации детей, в том числе по запросам российской стороны.

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Топ комментариев

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

80rus

Вы оборзели господа министры! Справедливая цена 15 рублей за литр.

dmin21

Я, честно носил маску, но все равно заболел, так что не вижу в ней толку.

Бревно в глазу

Цитата«(Путина) считают самым привлекательным мужчиной России 18% мужчин и 17% женщин» )))))))))))а как...
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