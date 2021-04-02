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Шоу «Дом-2» перезапустят на новом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dom2.ru

Реалити-шоу «Дом-2» перезапустят на канале «Ю», первая трансляция запланирована на 19 апреля. Ранее шоу выходило с 2004 по 2020 год на телеканале ТНТ.

Обновленный «Дом-2» вернется на экраны с сохранением своего классического формата, уточнил представитель телеканала газете «Ведомости». Выпуски будут транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов.

Канал намерен сохранить звездную команду участников, при этом к ней присоединятся новые герои. Так, в число ведущих нового сезона вошли Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Андрей Черкасов.

Последний выпуск шоу Дом-2 вышел в эфир 30 декабря 2020 года. С 2015 года производством программы занималась компания Solaris Promo Production. При этом пока неизвестно, кто отвечает за перезапуск шоу.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
Sibnet.Ru