Шоу «Дом-2» перезапустят на новом канале

Реалити-шоу «Дом-2» перезапустят на канале «Ю», первая трансляция запланирована на 19 апреля. Ранее шоу выходило с 2004 по 2020 год на телеканале ТНТ.
Обновленный «Дом-2» вернется на экраны с сохранением своего классического формата, уточнил представитель телеканала газете «Ведомости». Выпуски будут транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов.
Канал намерен сохранить звездную команду участников, при этом к ней присоединятся новые герои. Так, в число ведущих нового сезона вошли Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Андрей Черкасов.
Последний выпуск шоу Дом-2 вышел в эфир 30 декабря 2020 года. С 2015 года производством программы занималась компания Solaris Promo Production. При этом пока неизвестно, кто отвечает за перезапуск шоу.
WSG0600-164-164Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.
лачиновНу понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...
Alvarius7А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.
UynachalnicaСправедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?