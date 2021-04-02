Шоу «Дом-2» перезапустят на новом канале

Реалити-шоу «Дом-2» перезапустят на канале «Ю», первая трансляция запланирована на 19 апреля. Ранее шоу выходило с 2004 по 2020 год на телеканале ТНТ.

Обновленный «Дом-2» вернется на экраны с сохранением своего классического формата, уточнил представитель телеканала газете «Ведомости». Выпуски будут транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов.

Канал намерен сохранить звездную команду участников, при этом к ней присоединятся новые герои. Так, в число ведущих нового сезона вошли Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Андрей Черкасов.

Последний выпуск шоу Дом-2 вышел в эфир 30 декабря 2020 года. С 2015 года производством программы занималась компания Solaris Promo Production. При этом пока неизвестно, кто отвечает за перезапуск шоу.