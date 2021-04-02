Путин перенес первый укол вакцины без симптомов

Президент России Владимир Путин не испытывает никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин вакцинировался 23 марта вечером, при этом она не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. Он также прошел процедуру без камер, объяснив такое решение нежеланием «обезьянничать».

«Никаких симптомов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у президента какие-то побочные симптомы после вакцинации. Сам Путин ранее рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол.

Российский лидер также уточнил, что после вакцинации положил градусник у тумбочки, однако температура не повышалась. Путин отказался взять выходной после прививки и продолжил работать в обычном режиме.