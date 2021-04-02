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Путин перенес первый укол вакцины без симптомов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин не испытывает никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин вакцинировался 23 марта вечером, при этом она не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. Он также прошел процедуру без камер, объяснив такое решение нежеланием «обезьянничать».

«Никаких симптомов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у президента какие-то побочные симптомы после вакцинации. Сам Путин ранее рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол.

Российский лидер также уточнил, что после вакцинации положил градусник у тумбочки, однако температура не повышалась. Путин отказался взять выходной после прививки и продолжил работать в обычном режиме.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
Sibnet.Ru