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Изменены правила заселения детей в гостиницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы теперь не требуется, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал с близкими родственниками.

По новым правилам от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме.

Разработчики закона считают, что принятое решение упростит организацию туристических поездок для детей, а также избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
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