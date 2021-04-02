Изменены правила заселения детей в гостиницы

Требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы теперь не требуется, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал с близкими родственниками.

По новым правилам от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме.

Разработчики закона считают, что принятое решение упростит организацию туристических поездок для детей, а также избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.