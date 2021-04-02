Актеры «Бумажного дома» показали фото со съемок пятого сезона

Актеры испанского сериала «Бумажный дом» от Netflix показали фотографии со съемок, последний пятый сезон планируют показать в 2021 году.

Исполнитель роли профессора, актер Альваро Морте показал фото у зеркала с текстом «Начни день. День начинается» с хештегом про макияж и пятый сезон сериала.

Хайме Лорэнте выложил снимок в образе Денвера и написал «Начни обратный отсчет». Компания Vancouver Media, которая снимает сериал, выложила короткое видео съемочной группы и написала «Мы продолжим».

Самый популярный неанглоязычный сериал на Netflix завершится в 2021 году, когда выйдет пятый сезон. Точной даты выхода завершающего сезона не называли.

Четвертый сезон завершился очень драматично. Профессор оказался под дулом пистолета инспектора Алисии Сьерры, а команда грабителей после потери Найроби обрела Лиссабон. В последнем сезоне грабителям предстоит уйти от полиции вместе с переплавленным золотом, и многое зависит от того, не окажется ли за решеткой профессор.

«Война достигает самых крайних и жестоких уровней, но это также и самый эпический и захватывающий сезон», — говорил о пятом сезоне создатель Алекс Пино.

Он также говорил, что в новом сезоне, состоящем из десяти серий, появятся два новых персонажа. Их роли будут исполнять Мигель Анхель Сильвестр и Патрик Криадо.