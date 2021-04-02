Шестилетнюю сибирячку судили за долг по ЖКХ

Суд рассмотрел иск ресурсоснабжающей компании «СибТЭК» о взыскании долга за тепло к шестилетней девочке, долг ей достался в наследство от умершей матери.

Мама девочки умерла в 2016 году из-за осложнения гриппа. Наследником небольшой доли в 11 квадратных метров в квартире стала ее несовершеннолетняя дочь. Компания «СибТЭК» обратилась в суд, чтобы взыскать долг за тепло, а ответчиком стала шестилетняя девочка.

«В 2016 году моя сестра Анастасия скончалась. За ней числилась одна четвертая квартиры в Колыванском районе. По месту она была зарегистрирована, но не проживала. В компании посчитали так: раз есть наследник, то он и должен наследовать долги умершей. Судом нам было предложено обратиться в кадастровую палату для выяснения фактической стоимости этих 11 квадратов. Возможно, ради дальнейшей реализации для выплаты долга», — рассказал корреспонденту «Вести Новосибирск» дядя девочки Роман Шевелев.

Юрист компании «СибТЭК», представляющая юрлицо в суде, отметила, что в компании не были уверены в том, что наследником скончавшейся женщины стал именно ребенок.

«Собственники часто не информируют должным образом о кардинальных изменениях в их жизни: особенно если кто-то умер. Претензию собственникам этой квартиры мы направляли, они получали уведомления об имеющейся задолженности. Но никто не пришел разобраться, не отреагировал. У организации нет возможности запрашивать информацию о дате смерти, о персональных данных. Мы обратились в суд. Там и выяснилось, кто является наследником», — объяснила представитель «СибТЭК».

Судья приняла решение поменять ответчика по делу — им станет отец ребенка.