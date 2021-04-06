Допинг-тест боксера Ковалева оказался положительным

Российского боксера Сергея Ковалева, работающего в полутяжелом весе, поймали на допинге. Что об этом говорит спортсмен и какие штрафные санкции ему грозят?

По результатам тестов, которые Ковалев сдал 30 декабря в Лас-Вегасе, у спортсмена обнаружили синтетический тестостерон. Это вещество оказывает влияние на рост мышечной массы, а также расщепляет жиры. О положительном результате допинг-теста известила Всемирная антидопинговая Ассоциация (WADA). А это автоматически означает наложение санкций на спортсмена.

Реакция Ковалева и команды

Естественно, спортсмен отрицает добровольное и намеренное использование запрещенных препараторов. Его поддерживают и участники команды. Представители спортсмена говорят о том, что Сергей всю карьеру оставался честным, что его многократно проверяли на допинг и ничего запрещенного в организме не находили.

Команда боксера в ближайшее время подаст заявку на взятие пробы Б. Правда, есть один неприятный нюанс у этой процедуры. Если и вторая проба окажется положительной, то спортсмену грозит отстранение от боев больше, чем на полгода. Пойдет ли на такой риск команда, точно не известно, но намерения озвучены.

Примечательно, что тренер Сергея Ковалева Бадди Макгирт утверждает, что не получал официального извещения от WADA по поводу положительного теста. В самой организации пока не дают комментариев по этому вопросу.

Штрафные санкции

Если повторный тест окажется положительным, то Ковалеву гарантировано отлучение от профессионального спорта. Вопрос лишь в сроке. Поскольку это первое нарушение боксера, то речь может идти о периоде от полугода до двух лет. Ранее уже были подобные случаи, и боксеров дисквалифицировали на подобные сроки.

#Зимние виды Допинг из прошлого: история лжи и тщеславия

Если говорить о самой короткой дисквалификации, то полгода для профессионального бокса — это щадящие меры. Иное дело, что Сергею 37 лет, и даже такой минимальный простой больно бьет по карьере. А если его отлучат на год или больше, что тогда? Впору говорить о завершении карьеры. Ведь Сергей и так не очень часто выходил на ринг в последнее время. Последнее его появление завершилось поражением Альваресу нокаутом.

В 2020 году Сергей Ковалев должен был драться с Беррерой. Но поединок отменили из-за пандемии. А больше боев не было. Таким образом, Сергею грозит минимум двухлетний простой с учетом предстоящей дисквалификации. Как боксер переживет этот период, сказать сложно.

Очень жаль, что так произошло, ведь 30 января Сергей Ковалев должен был боксировать с узбекским визави Бектемиром Меликузиевым. Этот бой позволил бы понять, в каком состоянии пребывает сейчас россиянин. Матч изначально планировался в Лужниках, но потом его перенесли в Калифорнию из-за сложной эпидемиологической ситуации в Москве. Но сейчас, очевидно, что вопрос о месте проведения боя отпал.

Если Ковалева допустят до матчей, поставить на его победу можно, использовав действующие промокоды 1xbet.

Достижения Ковалева

Первые шаги Сергей делал в Челябинске, где его заметили тренеры сборной России. В любительском спорте он добился звания заслуженного мастера спорта. В 2009 году Ковалев переходит в профессиональный бокс. Он работал с американским тренером доном Тернером. Тот учил его не только спортивному мастерству, но и как правильно питаться.

Российский боксер за свою карьеру собрал немало титулов. В его коллекции были чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Первую большую победу Сергей Ковалев добыл в 2013 году, победив Нэйтана Клеверли. Объединить три пояса получилось после боя с Хопкинсом. Ну а потеря звания чемпиона Мира произошла в упомянутом противостоянии с Альваресом.

Случился в карьере Ковалева и трагический эпизод, когда он боксировал с Романом Сиваковым за звание чемпиона Азии. Сергей отправил соперника в нокаут. Но этим, к сожалению, не обошлось. Романа направили в больницу, где он впал в кому. Спасти его не удалось. Сергей долго переживал по поводу трагедии, но вскоре продолжил карьеру.