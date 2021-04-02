«Лицей» подарит бесплатный доступ к знаниям за разгаданный кроссворд

Образовательная платформа «Лицей» приготовила для пользователей игру. Нужно дать правильные ответы на вопросы кроссворда и получить бесплатный доступ на месяц ко всем курсам образовательной платформы.

«Лицей» — образовательная платформа, созданная для школьников. В ней есть уроки и видеолекции по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс. Нет только физкультуры. В «Лицее» можно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, закрепить или расширить знания по предметам.

С четверга «Лицей» объявил об акции на месяц бесплатного доступа ко всем образовательным курсам. Необходимо зарегистрироваться на сайте. Зайти в раздел «Развивающие курсы» и во вкладке «Мои занятия» выбрать — «Игра».

Пользователь увидит поле с вопросами и строкой для ответов. Возможно, ему понадобится вспомнить поговорки, например о том, кто смеется последним, что такое — неучение, или чего нет без муки. Если ответить на все вопросы верно, то можно получить промокод на месяц бесплатного доступа ко всей учебной программе.