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«Лицей» подарит бесплатный доступ к знаниям за разгаданный кроссворд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Образовательная платформа «Лицей» приготовила для пользователей игру. Нужно дать правильные ответы на вопросы кроссворда и получить бесплатный доступ на месяц ко всем курсам образовательной платформы.

«Лицей» — образовательная платформа, созданная для школьников. В ней есть уроки и видеолекции по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс. Нет только физкультуры. В «Лицее» можно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, закрепить или расширить знания по предметам.

С четверга «Лицей» объявил об акции на месяц бесплатного доступа ко всем образовательным курсам. Необходимо зарегистрироваться на сайте. Зайти в раздел «Развивающие курсы» и во вкладке «Мои занятия» выбрать — «Игра».

Пользователь увидит поле с вопросами и строкой для ответов. Возможно, ему понадобится вспомнить поговорки, например о том, кто смеется последним, что такое — неучение, или чего нет без муки. Если ответить на все вопросы верно, то можно получить промокод на месяц бесплатного доступа ко всей учебной программе.

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Новости #Новости #Образование #Интернет
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