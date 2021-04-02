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Козловский и Петров станут друзьями в новом телесериале «Надвое»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Актеры Данила Козловский и Александр Петров станут главными героями в новом телесериале режиссера Валерия Тодоровского «Надвое», сообщила в пятницу пресс-служба канала «Россия».

«Надвое» — современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. Там герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни.

Главные женские роли в проекте «Надвое» исполняют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Проект продюсируют Антон Златопольский, Вячеслав Муругов и Валерий Тодоровский, который также стал режиссером сериала.

Съемки телесериала «Надвое» уже начались. Премьера проекта состоится в эфире телеканала «Россия 1» и на more.tv в линейке more originals.


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