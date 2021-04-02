Козловский и Петров станут друзьями в новом телесериале «Надвое»

Актеры Данила Козловский и Александр Петров станут главными героями
в новом телесериале режиссера Валерия Тодоровского «Надвое», сообщила в пятницу
пресс-служба канала «Россия».
«Надвое» — современная история о двух лучших друзьях и
коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. Там герои Костя
(Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и
это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни.
Главные женские роли в проекте «Надвое» исполняют Ирина Старшенбаум
и Елизавета Базыкина. Проект продюсируют Антон Златопольский, Вячеслав Муругов
и Валерий Тодоровский, который также стал режиссером сериала.
Съемки телесериала «Надвое» уже начались. Премьера проекта состоится
в эфире телеканала «Россия 1» и на more.tv в линейке more originals.