Теплые выходные придут в Новосибирск

Выходные в Новосибирске будут теплыми, а в понедельник температура поднимется до плюс 10 градусов, но потепление будет кратковременным, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы находимся на северной периферии антициклона. Он лежит по северу области и заденет немного Новосибирск. Затем мы попадаем на западную периферию антициклона, будет происходить мощный вынос тепла», – рассказала синоптик.

В субботу ночью вероятен снег, днем – преимущественно без осадков. Сила ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночью будет от нуля до минус 2 градусов, днем – 4-6 градусов выше нуля.

В воскресенье будет малооблачно, ветер немного ослабнет. Ночью будет 5-7 градусов холода, в пригороде – до минус 10 градусов. Днем – 5-7 градусов тепла.

В понедельник осадков не ожидается. Ночь будет такой же, как и предыдущая, а днем потеплеет до 8-10 градусов выше нуля. Но теплая погода не задержится в Новосибирске – уже в понедельник синоптики ждут холодного атмосферного фронта: ночами снова будет прохладно, вернутся снегопады.