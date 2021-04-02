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Теплые выходные придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet

Выходные в Новосибирске будут теплыми, а в понедельник температура поднимется до плюс 10 градусов, но потепление будет кратковременным, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы находимся на северной периферии антициклона. Он лежит по северу области и заденет немного Новосибирск. Затем мы попадаем на западную периферию антициклона, будет происходить мощный вынос тепла», – рассказала синоптик.

В субботу ночью вероятен снег, днем – преимущественно без осадков. Сила ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночью будет от нуля до минус 2 градусов, днем – 4-6 градусов выше нуля.

В воскресенье будет малооблачно, ветер немного ослабнет. Ночью будет 5-7 градусов холода, в пригороде – до минус 10 градусов. Днем – 5-7 градусов тепла.

В понедельник осадков не ожидается. Ночь будет такой же, как и предыдущая, а днем потеплеет до 8-10 градусов выше нуля. Но теплая погода не задержится в Новосибирске – уже в понедельник синоптики ждут холодного атмосферного фронта: ночами снова будет прохладно, вернутся снегопады.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
Sibnet.Ru