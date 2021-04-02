НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Видео аварии с Эдвардом Билом разоблачило версию свидетелей

Источник:
Sibnet.ru
287 3
Фото: © кадр из видео

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео перед аварией с участием блогера Эдварда била и самого момента аварии, чтобы показать, что его машину никто не подрезал.

Эдвард Бил «устроил» аварию на Садовом кольце днем 1 апреля. Audi RS6 выехала на полосу встречного движения и врезалась в четыре автомобиля. В ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, она находится в реанимации.

Момент аварии

По данным ГУ МВД по Москве, в крови Эдварда Била следов алкоголя не обнаружено. Эдвард Бил не был собственником автомобиля. Спровоцировавший ДТП автомобиль Audi был снят с учета и ездил по подложным номерам. Адвокат Била подтвердил, что блогер был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем.

«Многие каналы сейчас пишут, что автомобиль, который выехал впоследствии на встречную полосу, подрезали. На видео не видно, чтобы его кто-то подрезал», — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.



Еще по теме
Красноярец уходил от погони ДПС и протаранил центр Lexus. ВИДЕО
Квартиру блогера Эдварда Била обыскали после аварии на Садовом кольце
Три человека погибли в тройном ДТП под Красноярском
Nissan с тремя детьми внутри врезался в грузовик на трассе «Иртыш»
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Избивавшая ребенка в Искитиме мать заявила о его исчезновении
Красноярец уходил от погони ДПС и протаранил центр Lexus. ВИДЕО
Сотрудников ГИБДД в Бурятии заподозрили в продаже водительских прав
Теплые выходные придут в Новосибирск
Самое популярное
Нестабильная погода установится в Бурятии
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
Обсуждение (3)
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
Sibnet.Ru