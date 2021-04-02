Видео аварии с Эдвардом Билом разоблачило версию свидетелей

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео перед аварией с участием блогера Эдварда била и самого момента аварии, чтобы показать, что его машину никто не подрезал.

Эдвард Бил «устроил» аварию на Садовом кольце днем 1 апреля. Audi RS6 выехала на полосу встречного движения и врезалась в четыре автомобиля. В ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, она находится в реанимации.

Момент аварии

По данным ГУ МВД по Москве, в крови Эдварда Била следов алкоголя не обнаружено. Эдвард Бил не был собственником автомобиля. Спровоцировавший ДТП автомобиль Audi был снят с учета и ездил по подложным номерам. Адвокат Била подтвердил, что блогер был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем.

«Многие каналы сейчас пишут, что автомобиль, который выехал впоследствии на встречную полосу, подрезали. На видео не видно, чтобы его кто-то подрезал», — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.





