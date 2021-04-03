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Сильный ветер испортит погоду в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ID 12019 / Pixabay License

Синоптики предупредили жителей Забайкалья об ухудшении погоды с воскресенья. В каре ждут усиления ветра и понижения ночных температур.

В выходные дни в большинстве районов края погоду обуславливало поле повышенного давления. В субботу в большинстве районов наблюдалась погода без осадков. В ночь на воскресенье столбик термометра ночью опустится до 10 градусов ниже нуля, а при прояснении до 20 мороза.

Синоптики Забайкальского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных погодных явлениях с воскресенья. Так, днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ветер не утихнет и в понедельник.

Температура в ночь на воскресенье будет держаться в пределах 9 градусов ниже нуля, а по северу опустится до 18 градусов мороза. Днем ожидается от 9 до 14 градусов тепла, а местами до 3 градусов выше нуля.

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