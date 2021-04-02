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Клип Манижи на «Russian Woman» стал лидером Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Клип Манижи на песню «Russian Woman», с которой певица представит Россию на Евровидении в Роттердаме, стал лидером по просмотрам на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Ранее первенство принадлежало представителям Сербии — группе «Ураган» с песней «Loco Loco». В пятницу российский клип обогнал соперников. На момент написания новости у Манижи 6,6 миллиона просмотров, а у «Урагана» из Сербии — 6,5 миллиона.

Клипы России и Сербии — главные лидеры по просмотрам на YouTube-канале Евровидения-2021. У роликов других стран-участниц конкурса максимальное число просмотров около 2 миллионов.

Большое количество просмотров клипа Манижи может быть связано со скандалом вокруг ее песни. Политики и музыканты посчитали ее песню неприемлемойдля международного конкурса. Просмотры клипов на YouTube-канале Евровидения не влияют на результат конкурса.

В 2020 году, когда Евровидение не состоялось из-за пандемии, российская группа Little Big побила исторический рекорд, набрав наибольшее число просмотров клипа «Uno» за всю его историю существования песенного конкурса.

Тема: Евровидение в Роттердаме
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