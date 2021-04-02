Алла Михеева сняла репортаж о «Байкальской рыбалке»

Ведущая Алла Михеева в выпуске «Вечернего Урганта» в четверг рассказала о «Байкальской рыбалке-2021». Она объяснила зрителям, что такое «бурханить» и поговорила с участниками состязаний.

«Байкальская рыбалка» — состязание среди команд по подледному лову. Традиционно проходит в марте. В 2021 году рыбаки собрались на льду озера в 17-й раз.

«Наша передача превратилась уже пятый репортаж с рыбалки. Сейчас я была на Байкале. Это легендарная «Байкальская рыбалка». По количеству участников, на льду рыбачащих, она входит в книгу рекордов Гиннесса», — объяснила Михеева.

В 2021 году она проходила с 26 по 28 марта и собрала 220 команд. В каждой — по четыре человека. Команду, выловившую больше всех рыбы, ждал главный приз фестиваля.

«Самый большой приз за первое место это аэроглиссер (аэролодка) за 3 миллиона рублей», — рассказала ведущая.