НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Силовики задержали подозреваемого в убийстве возле паба в Чите

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Фото: © U.S. Marshals Service

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Чите. Он ударил ножом посетителя заведения и оставил умирать на ступеньках, сообщило региональное СУ СК России.

В четверг утром прохожие обнаружили тело мужчины возле одного из пабов в Центральном районе Читы. Приехавшая следственно-оперативная группа увидела ступеньки крыльца, залитые кровью. Смерть, по предварительным данным экспертов, наступила в результате ножевых ранений.

Криминалисты тщательно изучили следы на месте преступления, следователи и оперативники допросили свидетелей и изъяли видео с камер наблюдения. Под подозрение попал житель города Могочи 1995 года рождения. Его нашли, задержали и доставили в отделение для допроса.

Он признался в содеянном и рассказал следователям, что в ночь на четверг на улице у одного из пабов поссорился с мужчиной, ударил его ножом и оставил умирать на ступеньках. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие настаивает, что подозреваемый должен находиться в СИЗО.

Еще по теме
Деньги украли из банкомата в Барнауле
Прохожие утром в Чите нашли тело мужчины возле паба
Девочка в Бурятии скиталась по подъездам из-за побоев отчима
Попавшего под следствие министра уволили на Алтае
смотреть все
Забайкалье #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Беспилотник найдет нарушителей ПДД в Новосибирске
Алла Михеева сняла репортаж о «Байкальской рыбалке»
Силовики задержали подозреваемого в убийстве возле паба в Чите
Строительство дороги Кызыл — Курагино отложили на пять лет
Самое популярное
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей
Обсуждение (0)
Картина дня
США пообещали Украине защиту от «российской агрессии»
Эксперт заявила о недоступности сигарет для курильщиков
Онищенко словом «никогда» ответил на вопрос об отказе от масок
Раскрыт секрет безумной любви кошек к мяте
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.
Sibnet.Ru