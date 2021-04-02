Силовики задержали подозреваемого в убийстве возле паба в Чите

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Чите. Он ударил ножом посетителя заведения и оставил умирать на ступеньках, сообщило региональное СУ СК России.

В четверг утром прохожие обнаружили тело мужчины возле одного из пабов в Центральном районе Читы. Приехавшая следственно-оперативная группа увидела ступеньки крыльца, залитые кровью. Смерть, по предварительным данным экспертов, наступила в результате ножевых ранений.

Криминалисты тщательно изучили следы на месте преступления, следователи и оперативники допросили свидетелей и изъяли видео с камер наблюдения. Под подозрение попал житель города Могочи 1995 года рождения. Его нашли, задержали и доставили в отделение для допроса.

Он признался в содеянном и рассказал следователям, что в ночь на четверг на улице у одного из пабов поссорился с мужчиной, ударил его ножом и оставил умирать на ступеньках. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие настаивает, что подозреваемый должен находиться в СИЗО.