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Строительство дороги Кызыл — Курагино отложили на пять лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Строительство первой для Тувы железной дороги Кызыл — Курагино в Туве отложили на пять лет, из-за финансовых сложностей проект не могут реализовать с 2011 года.

Дорога Элегест — Кызыл — Курагино должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью страны. Она позволит осуществлять полноценную разработку Элегестского угольного месторождения.Проект реализуется с 2011 года, за это время из-за финансовых проблем был построен только 1 километр пути. 

Росжелдору приказано подписать соглашение с «ТЭПК Кызыл – Курагино» о приостановке концессии на строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино на срок до пяти лет, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Республика Тува #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.
Sibnet.Ru