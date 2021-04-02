Строительство дороги Кызыл — Курагино отложили на пять лет

Строительство первой для Тувы железной дороги Кызыл — Курагино в Туве отложили на пять лет, из-за финансовых сложностей проект не могут реализовать с 2011 года.

Дорога Элегест — Кызыл — Курагино должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью страны. Она позволит осуществлять полноценную разработку Элегестского угольного месторождения.Проект реализуется с 2011 года, за это время из-за финансовых проблем был построен только 1 километр пути.

Росжелдору приказано подписать соглашение с «ТЭПК Кызыл – Курагино» о приостановке концессии на строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино на срок до пяти лет, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.