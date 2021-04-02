Эксперт заявила о недоступности сигарет для курильщиков

Легальные сигареты недоступны для большинства российских курильщиков, поэтому происходит массовый уход потребителя в серую зону, сообщила директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова.

С 1 апреля в России установлена минимальная цена пачки сигарет — 108 рублей — для борьбы с рынком нелегальной продукции. Средняя цена пачки в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей.

Миртова отметила, что цена пачки является решающим фактором при выборе сигарет. Массовый уход покупателей в серую зону говорит о недоступности товара для большинства российских

«Чтобы избежать наихудшего сценария, необходимо устранить экономическую выгоду от оборота нелегальной продукции: главным образом, добиться сокращения разрыва в стоимости легальной российской пачки и нелегально везенных сигарет из ЕАЭС, на которые по-прежнему приходится основная доля серого трафика», — цитирует ТАСС представителя «Империал тобакко».