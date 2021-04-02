Суеверные автомобилисты Новосибирска рассказали о приметах

Новосибирские автомобилисты оказались одними из самых прагматичных в России. А оставшиеся суеверные водители рассказали, в какие приметы верят, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы РГС Банка.

Большинство (76%) новосибирских автомобилистов оказались несуеверными. Они не возят в своем автомобиле никакие талисманы и сувениры наудачу. Многие не верят в «счастливые» числа на номерных знаках, и только 11% владельцев автомобиля приобрели себе особенный номер.

«Вряд ли найдется водитель, у которого не было бы своих примет относительно автомобиля. Некоторые говорят с авто, дают им имена или дарят подарки. Но самые распространенные приметы, так или иначе, связаны с деньгами или расходами», — отметила директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

Самой популярной среди небольшого количества суеверных новосибирских автомобилистов оказалась примета «помыть машину – к дождю». Часть водителей отметили «финансовые» приметы: 29% верят, что покупать авто у богатого – к успеху, а 28% считают, что «птичий помет на кузове – к прибыли».

Каждый пятый владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке. Еще 12% не свистят в салоне, потому что это приводит к потере денег, а 8% — не пересчитывают деньги в машине, так как не хотят получить штраф.

Самые суеверные автомобилисты в России живут в городе Барнауле Алтайского края. Челябинские водители также излишне верят в приметы.