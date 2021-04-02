Квартиру блогера Эдварда Била обыскали после аварии на Садовом кольце

Известный блогер и пранкер Эдвард Бил был за рулем во время аварии на Садовом кольце в Москве, в которой пострадала женщина. В его квартире провели обыски, сообщил адвокат Сергей Жорин.

Эдвард Бил «устроил» аварию на Садовом кольце днем 1 апреля. Audi RS6 выехала на полосу встречного движения и врезалась в четыре автомобиля. В ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, она находится в реанимации. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова, у которой стаж вождения порядка десяти лет.

По данным ГУ МВД по Москве, в крови Эдварда Била следов алкоголя не обнаружено. Эдвард Бил не был собственником автомобиля. Спровоцировавший ДТП автомобиль Audi был снят с учета и ездил по подложным номерам.

«Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий. Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным. Сейчас его везут в ИВС на Петровке», — сказал ТАСС Жорин.

По его словам, Бил сотрудничает со следствием, дает подробные показания о случившейся трагедии и готов возместить ущерб потерпевшим.

Кроме того, адвокат Жорин уточнил, что в доме блогера проведен обыск. «Ничего там не было установлено и ничего не изъято, а в его крови не обнаружены ни алкоголь, ни наркотики», — сказал адвокат.