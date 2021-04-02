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Квартиру блогера Эдварда Била обыскали после аварии на Садовом кольце

Источник:
Sibnet.ru
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Известный блогер и пранкер Эдвард Бил был за рулем во время аварии на Садовом кольце в Москве, в которой пострадала женщина. В его квартире провели обыски, сообщил адвокат Сергей Жорин.

Эдвард Бил «устроил» аварию на Садовом кольце днем 1 апреля. Audi RS6 выехала на полосу встречного движения и врезалась в четыре автомобиля. В ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, она находится в реанимации. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова, у которой стаж вождения порядка десяти лет.

По данным ГУ МВД по Москве, в крови Эдварда Била следов алкоголя не обнаружено. Эдвард Бил не был собственником автомобиля. Спровоцировавший ДТП автомобиль Audi был снят с учета и ездил по подложным номерам.

«Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий. Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным. Сейчас его везут в ИВС на Петровке», — сказал ТАСС Жорин.

По его словам, Бил сотрудничает со следствием, дает подробные показания о случившейся трагедии и готов возместить ущерб потерпевшим.

Кроме того, адвокат Жорин уточнил, что в доме блогера проведен обыск. «Ничего там не было установлено и ничего не изъято, а в его крови не обнаружены ни алкоголь, ни наркотики», — сказал адвокат.

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ЧП #ДТП
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Топ комментариев

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.
Sibnet.Ru