Сериал HBO «Игрушка для взрослых» о высоких технологиях выйдет в Wink

Сериал HBO «Игрушка для взрослых» рассказывает о паре, которая соединила разум с помощью высокотехнологичного прибора, но после развода это стало проблемой. Проект можно посмотреть в видеосервисе Wink со 2 апреля.

По сюжету30-летняя Хэйзел Грин (Кристин Милиоти) после десяти лет тяжелого брака с миллиардером и контрол-фриком Байроном Гоголем (Билли Магнуссен) пускается в бега. Выясняется, что муж вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения — чип «Игрушка для взрослых».

Чип позволяет Байрону следить за ее местоположением, наблюдать за ней и даже получать данные о ее чувствах, пока она пытается вернуть себе независимость. С помощью чипа Байрон следит за каждым шагом Хэйзел, пока та пытается укрыться в своем родном городе, у отца — Герберта (Рэй Романо), который после смерти жены живет с синтетической подругой — Дианой.

Премьера «Игрушек для взрослых»(HBO Max) состоится в Wink 2 апреля. Все сезоны сериала можно посмотреть в хорошем качестве HD 1080p в русской озвучке и без рекламы.