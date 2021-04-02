Сериал HBO «Игрушка для взрослых» о высоких технологиях выйдет в Wink

Сериал HBO «Игрушка для взрослых» рассказывает о паре, которая соединила разум с помощью высокотехнологичного прибора, но после развода это стало проблемой. Проект можно посмотреть в видеосервисе Wink со 2 апреля.
По сюжету30-летняя Хэйзел Грин (Кристин Милиоти) после десяти лет тяжелого брака с миллиардером и контрол-фриком Байроном Гоголем (Билли Магнуссен) пускается в бега. Выясняется, что муж вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения — чип «Игрушка для взрослых».
Чип позволяет Байрону следить за ее местоположением, наблюдать за ней и даже получать данные о ее чувствах, пока она пытается вернуть себе независимость. С помощью чипа Байрон следит за каждым шагом Хэйзел, пока та пытается укрыться в своем родном городе, у отца — Герберта (Рэй Романо), который после смерти жены живет с синтетической подругой — Дианой.
Премьера «Игрушек для взрослых»(HBO Max) состоится в Wink 2 апреля. Все сезоны сериала можно посмотреть в хорошем качестве HD 1080p в русской озвучке и без рекламы.
лачиновНу понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...
WSG0600-164-164Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.
all busyИкто ж его такой построил в России ?
Alvarius7А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.