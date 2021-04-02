Два новых фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом снимет Netflix

Стриминговый сервис Netflix выкупил права на вторую и третью часть детектива «Достать ножи», сообщается в официальном Telegram-канале сервиса.

Оба фильма напишет и снимет Райан Джонсон, автор первой части. Главную роль вновь исполнит Дэниэл Крейг. Съемки второй части начнутся уже 28 июня в Греции.

Фильм «Достать ножи» — классический детектив в комедийном жанре. Сюжет развивается в особняке известного автора криминальных романов Харлана Тромби. На утро после празднования 85-летия Тромби его находят мертвым. Всех участников торжества собирают в доме, чтобы выяснить, кто убийца.

Детектив вышел в 2019 году и был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий. Также фильм представляли в разных номинациях на премию «Золотой глобус».