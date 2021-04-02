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Два новых фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом снимет Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Достать ножи»

Стриминговый сервис Netflix выкупил права на вторую и третью часть детектива «Достать ножи», сообщается в официальном Telegram-канале сервиса.

Оба фильма напишет и снимет Райан Джонсон, автор первой части. Главную роль вновь исполнит Дэниэл Крейг. Съемки второй части начнутся уже 28 июня в Греции.

Фильм «Достать ножи» — классический детектив в комедийном жанре. Сюжет развивается в особняке известного автора криминальных романов Харлана Тромби. На утро после празднования 85-летия Тромби его находят мертвым. Всех участников торжества собирают в доме, чтобы выяснить, кто убийца.

Детектив вышел в 2019 году и был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий. Также фильм представляли в разных номинациях на премию «Золотой глобус».

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Топ комментариев

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.
Sibnet.Ru