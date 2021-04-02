Обнаженная иркутянка устроила фотосессию на фоне убитых дорог

Обнаженная девушка надела противогаз, взяла в руки плакат и устроила фотосессию на фоне убитых дорог в Иркутске, пытаясь привлечь внимание властей к безобразной уборке снега и разрушенному асфальту.
Женщина предпочла не называть своего имени и фотографировалась в противогазе, скрывающем лицо.
«Какие там противогололедные химикаты сейчас в снегу… Мы тоже будем дышать этой страшной пылью с химикатами. В пору надевать противогаз», — процитировал ее слова паблик «Инцидент Иркутск» в Instagram.
По ее словам, снег, который должны были вывозить из города, положили у обочин дорог и на газонах. Весной все стало таять, превращаясь в грязную воду. «Машину приходиться мыть каждый день. А это непредвиденные расходы. Нас загнали в болото!» — негодовала активистка.
Из-за избытка воды и льда, по мнению девушки, асфальт
рушится даже на недавно отремонтированных дорогах и им снова нужен капитальный
ремонт.
«И снова за чей счет? Все за счет налогоплательщиков!» — резюмировала она.
лачиновНу понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...
WSG0600-164-164Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.
all busyИкто ж его такой построил в России ?
Alvarius7А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.