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Обнаженная иркутянка устроила фотосессию на фоне убитых дорог

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаженная девушка надела противогаз, взяла в руки плакат и устроила фотосессию на фоне убитых дорог в Иркутске, пытаясь привлечь внимание властей к безобразной уборке снега и разрушенному асфальту.

Женщина предпочла не называть своего имени и фотографировалась в противогазе, скрывающем лицо.

«Какие там противогололедные химикаты сейчас в снегу… Мы тоже будем дышать этой страшной пылью с химикатами. В пору надевать противогаз», — процитировал ее слова паблик «Инцидент Иркутск» в Instagram.

По ее словам, снег, который должны были вывозить из города, положили у обочин дорог и на газонах. Весной все стало таять, превращаясь в грязную воду. «Машину приходиться мыть каждый день. А это непредвиденные расходы. Нас загнали в болото!» — негодовала активистка.

Из-за избытка воды и льда, по мнению девушки, асфальт рушится даже на недавно отремонтированных дорогах и им снова нужен капитальный ремонт.
«И снова за чей счет? Все за счет налогоплательщиков!» — резюмировала она.

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Иркутск #Город #Активисты
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Топ комментариев

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.
Sibnet.Ru