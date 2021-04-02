Обнаженная иркутянка устроила фотосессию на фоне убитых дорог

Обнаженная девушка надела противогаз, взяла в руки плакат и устроила фотосессию на фоне убитых дорог в Иркутске, пытаясь привлечь внимание властей к безобразной уборке снега и разрушенному асфальту.

Женщина предпочла не называть своего имени и фотографировалась в противогазе, скрывающем лицо.

«Какие там противогололедные химикаты сейчас в снегу… Мы тоже будем дышать этой страшной пылью с химикатами. В пору надевать противогаз», — процитировал ее слова паблик «Инцидент Иркутск» в Instagram.

По ее словам, снег, который должны были вывозить из города, положили у обочин дорог и на газонах. Весной все стало таять, превращаясь в грязную воду. «Машину приходиться мыть каждый день. А это непредвиденные расходы. Нас загнали в болото!» — негодовала активистка.

Из-за избытка воды и льда, по мнению девушки, асфальт рушится даже на недавно отремонтированных дорогах и им снова нужен капитальный ремонт.

«И снова за чей счет? Все за счет налогоплательщиков!» — резюмировала она.