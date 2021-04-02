НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Полицейский на Алтае расстрелял табун лошадей

Источник:
Sibnet.ru
323 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Начальник участковых полиции расстрелял табун лошадей в природном парке «Белуха», погибли восемь кобыл и жеребец, сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай.

По предварительным данным, 36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому расстрелял табун лошадей. 

Он убил восемь кобыл и одного жеребца, ранил двух кобыл, принадлежащих троим местным жителям. Этим полицейский причинил владельцам животных ущерб на общую сумму порядка 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Ему грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Полиция проводит внутреннюю проверку.

Еще по теме
Экс-чиновник рассказал, как выдавали разрешение на ввод «Зимней вишни»
Брат с сестрой топором и лопатой разгромили «Жигули» в Туве. ВИДЕО
Бездомная собака напала на ребенка в Новосибирске
Плавающие туши животных нашли в Енисее
смотреть все
Республика Алтай #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Беспилотник найдет нарушителей ПДД в Новосибирске
Алла Михеева сняла репортаж о «Байкальской рыбалке»
Силовики задержали подозреваемого в убийстве возле паба в Чите
Строительство дороги Кызыл — Курагино отложили на пять лет
Самое популярное
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей
Обсуждение (4)
Картина дня
США пообещали Украине защиту от «российской агрессии»
Эксперт заявила о недоступности сигарет для курильщиков
Онищенко словом «никогда» ответил на вопрос об отказе от масок
Раскрыт секрет безумной любви кошек к мяте
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
35
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
27
Путин раскритиковал «дикий капитализм»
23
Всемирный банк рассекретил должников России
23
Алексей Навальный объявил голодовку
Sibnet.Ru