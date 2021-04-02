Полицейский на Алтае расстрелял табун лошадей

Начальник участковых полиции расстрелял табун лошадей в природном парке «Белуха», погибли восемь кобыл и жеребец, сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай.

По предварительным данным, 36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому расстрелял табун лошадей.

Он убил восемь кобыл и одного жеребца, ранил двух кобыл, принадлежащих троим местным жителям. Этим полицейский причинил владельцам животных ущерб на общую сумму порядка 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Ему грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Полиция проводит внутреннюю проверку.