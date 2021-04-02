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США пообещали Украине защиту от «российской агрессии»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Соединенные Штаты Америки не оставят Украину наедине с «российской агрессией», сообщил министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Министры поговорили 1 апреля по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины. Таран проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе, где «российские оккупационные войска коварно убили четырех украинских военнослужащих».

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — отмечается в сообщении.

«Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины», — заявил Таран.

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Политика #Мир
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