США пообещали Украине защиту от «российской агрессии»

Соединенные Штаты Америки не оставят Украину наедине с «российской агрессией», сообщил министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Министры поговорили 1 апреля по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины. Таран проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе, где «российские оккупационные войска коварно убили четырех украинских военнослужащих».

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — отмечается в сообщении.

«Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины», — заявил Таран.