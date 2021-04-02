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Риелторы показали самые большие арендные квартиры в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Риелторы нашли квартиры в аренду площадью более 200 квадратных метров в городах Сибири, самая большая из них — площадью 408 квадратных метров находится в Новосибирске, сообщает Циан.

В пяти городах Сибири — Новосибирске, Новокузнецке, Иркутске, Красноярске и Барнауле, доступны для съема квартиры площадью от 200 квадратных метров.

На первом месте квартира в пятиэтажном доме у станции метро «Заельцовская» в Новосибирске. Ее площадь — 408 квадратных метров. 

Квартира площадью 408 квадратных метров
Фото: © Циан

На столь обширном пространстве нашлось место для четырех спален, такого же количества санузлов, гостиной с камином, библиотеки, зимнего сада и тренажерного зала. Но аренда квартиры такого класса требует больших затрат – 150 тысяч рублей за каждый месяц и 20 тысяч за пользование коммунальными ресурсами.  

Второе место в рейтинге самых больших арендных лотов Сибири досталось пятикомнатной квартире с сауной из Новокузнецка. Она занимает 330 квадратных метров на втором этаже кирпичной девятиэтажки на проспекте Ермакова. Арендовать ее можно за 60 тысяч рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров двухуровневый пентхаус площадью 260 квадратных метров с премиальной отделкой в доме на Красной площади в Красноярске, достаточно 70 тысяч рублей в месяц.

Квартира в Красноярске
Фото: © Циан

Также снять квартиру площадью больше 200 квадратных метров можно в Иркутске за 150 тысяч рублей. Одна из комнат выделена под кинозал. Предусмотрены также три санузла, в том числе, гидромассажная ванна и хозяйственное помещение.

Еще один «дворец» двухуровневая квартира в центре Барнаула. Из 217 квадратных метров, 80 квадратных метров — терраса. На этот объект выставлен чек в 120 тысяч рублей.

Квартира в Иркутске
Фото: © Циан

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Новосибирск #Город #Квадраты
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