Изменились условия назначения пособий на детей от трех до семи лет

Новый порядок назначения выплат для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет начал действовать в России со 2 апреля, сообщает пресс-служба Минтруда.

Теперь граждане могут подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, ее размер варьируется в зависимости от доходов, в среднем максимальная выплата составляет 11,3 тысячи рублей.

Нуждающиеся семьи смогут получать 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума региона на ребенка, где зарегистрирована семья, а не фиксированные 50%, как это было ранее.

Так, если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи будет ниже регионального прожиточного минимума, то выплату увеличат до 75%, а в случае необходимости и до 100% регионального минимума.

При этом семьям, которые обратятся за выплатой после 1 апреля впервые, она будет назначена сразу с учетом новых правил. Те, кто ее уже получает, сможет подать заявление на перерасчет, они получат доначисления с 1 января 2021 года.