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Завершены съемки второго сезона «Ведьмака»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/witchernetflix

Съемки второго сезона сериала Netflix «Ведьмак» завершились, об этом в Instagram написала художник по прическам и гриму Жаклин Ратхор. Судя по всему, официально съемки закончились 1 апреля.

При этом сервис Netflix пока не делал никаких официальных объявлений, дата выхода новых серий тоже пока неизвестна. Планируется, что все восемь эпизодов второго сезона «Ведьмака» будут выпущены до конца 2021 года.

Ранее съемки неоднократно откладывали из-за пандемии коронавируса и ограничений, возникших из-за нескольких положительных тестов, выявленных у членов съемочной группы. По плану, второй сезон должен был готов еще в феврале.

Сериал основан на цикле романов польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии. Во втором сезоне действие будет основано на событиях, описанных в книгах «Кровь эльфов», «Час Презрения», а также «Меч предназначения».

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Топ комментариев

nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

all busy

Икто ж его такой построил в России ?
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