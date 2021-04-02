Завершены съемки второго сезона «Ведьмака»

Съемки второго сезона сериала Netflix «Ведьмак» завершились, об этом в Instagram написала художник по прическам и гриму Жаклин Ратхор. Судя по всему, официально съемки закончились 1 апреля.

При этом сервис Netflix пока не делал никаких официальных объявлений, дата выхода новых серий тоже пока неизвестна. Планируется, что все восемь эпизодов второго сезона «Ведьмака» будут выпущены до конца 2021 года.

Ранее съемки неоднократно откладывали из-за пандемии коронавируса и ограничений, возникших из-за нескольких положительных тестов, выявленных у членов съемочной группы. По плану, второй сезон должен был готов еще в феврале.

Сериал основан на цикле романов польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии. Во втором сезоне действие будет основано на событиях, описанных в книгах «Кровь эльфов», «Час Презрения», а также «Меч предназначения».