НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Малышева назвала вид кофе, спасающий от рака простаты

Источник:
Sibnet.ru
218 1
Фото: © gaggia

Кофе слабой обжарки снижает риск возникновения рака простаты у мужчин на четверть, сообщила ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева.

По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, китайские ученые провели свежее исследование на 1 миллионе человек. Они выяснили, что у мужчин, употребляющих кофе, риски возникновения рака простаты на четверть меньше. Но это касается только одного вида кофе — слабообжаренного.

«Чем менее обжаренный кофе, тем больше там кофейной кислоты, которая защищает простату мужчин. У него более кислый тон», — сказала Малышева.

Тема: Человек и еда
Магазинное молоко: какое настоящее?
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чистоплотные хозяйки помогли микробам стать выносливее
Риелторы показали самые большие арендные квартиры в Сибири
Вакцина живая и мертвая: какими бывают прививки от коронавируса
Томич поставил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой. ВИДЕО
Самое популярное
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей
Обсуждение (1)
Картина дня
Верховный суд отказался отменить масочный режим
Изменились условия назначения пособий на детей от трех до семи лет
Россия испытала ракетный «царь-двигатель»
Повысились российские цены на PlayStation 5
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

all busy

Икто ж его такой построил в России ?
Sibnet.Ru