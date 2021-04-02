Малышева назвала вид кофе, спасающий от рака простаты

Кофе слабой обжарки снижает риск возникновения рака простаты у мужчин на четверть, сообщила ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева.

По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, китайские ученые провели свежее исследование на 1 миллионе человек. Они выяснили, что у мужчин, употребляющих кофе, риски возникновения рака простаты на четверть меньше. Но это касается только одного вида кофе — слабообжаренного.

«Чем менее обжаренный кофе, тем больше там кофейной кислоты, которая защищает простату мужчин. У него более кислый тон», — сказала Малышева.