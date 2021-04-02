Малышева назвала вид кофе, спасающий от рака простаты

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Кофе слабой обжарки снижает риск возникновения рака простаты у мужчин на четверть, сообщила ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева.
По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, китайские ученые провели свежее исследование на 1 миллионе человек. Они выяснили, что у мужчин, употребляющих кофе, риски возникновения рака простаты на четверть меньше. Но это касается только одного вида кофе — слабообжаренного.
«Чем менее обжаренный кофе, тем больше там кофейной кислоты, которая защищает простату мужчин. У него более кислый тон», — сказала Малышева.
nifnif20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......
лачиновНу понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...
WSG0600-164-164Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.
all busyИкто ж его такой построил в России ?