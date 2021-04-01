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Повысились российские цены на PlayStation 5

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sony

Рекомендуемые цены на консоль PlayStation 5 в России с 1 апреля повысились — базовая консоль подорожала с 46 999 до 49 999 рублей, а приставка без дисковода с 37 999 до 40 999 рублей. Компания Sony объяснила это решение колебаниями курса валют.

Главный конкурент японской компании Microsoft при этом заверил российских геймеров, что стоимость приставок Xbox Series X и Xbox Series S останется прежней и составит 45 590 и 26 990 рублей соответственно.

В официальном магазине Sony цены уже обновились. При этом указывается, что консолей в продаже нет. Реальные цены на Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5 в России значительно превышают рекомендованные.

Так, согласно сервису «Яндекс.Маркет», обычная PlayStation 5 продается за 66 тысяч рублей, а версия без дисковода — за 64 тысячи рублей. В открытой продаже консоли появляются ограниченными партиями.

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Топ комментариев

nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...
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