Повысились российские цены на PlayStation 5

Рекомендуемые цены на консоль PlayStation 5 в России с 1 апреля повысились — базовая консоль подорожала с 46 999 до 49 999 рублей, а приставка без дисковода с 37 999 до 40 999 рублей. Компания Sony объяснила это решение колебаниями курса валют.

Главный конкурент японской компании Microsoft при этом заверил российских геймеров, что стоимость приставок Xbox Series X и Xbox Series S останется прежней и составит 45 590 и 26 990 рублей соответственно.

В официальном магазине Sony цены уже обновились. При этом указывается, что консолей в продаже нет. Реальные цены на Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5 в России значительно превышают рекомендованные.

Так, согласно сервису «Яндекс.Маркет», обычная PlayStation 5 продается за 66 тысяч рублей, а версия без дисковода — за 64 тысячи рублей. В открытой продаже консоли появляются ограниченными партиями.