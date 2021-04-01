Windows 10 подстроится под владельца

Microsoft внедрит в Windows 10 новую функцию, позволяющую адаптировать систему под конкретного пользователя. Она уже доступна в тестовых сборах операционной системы.

Чтобы нововведение заработало, пользователь должен открыть Microsoft доступ к своим данным. После анализа интересов владельца устройства Windows 10 будет персонализирована. Разработчики обещают, что компьютер будет адаптирован к нужным сценариям использования.

В частности, пользователи смогут самостоятельно выбирать одну или несколько из шести основных категорий использования: игры, семья, творчество, школа, развлечения и бизнес. При этом пока неясно, в чем конкретно будет заключаться оптимизация.

Скорее всего, система начнет предлагать параметры настройки, соответствующие конкретным вариантам использования. Например, для игровой системы будут оптимизированы геймерские функции.