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Анонимные электронные кошельки запретили: как пополнить счет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков вступил в силу в России с 1 апреля, теперь это можно сделать только с привязанного банковского счета. Что такое электронный кошелек, какие системы затронуло ограничение и как теперь законно пополнить свой счет?

Ограничивающие пополнение наличными анонимных кошельков поправки были внесены в закон «О национальной платежной системе» еще летом 2020 года, однако Центробанк России на фоне пандемии коронавируса отсрочил вступление запрета до 1 апреля 2021 года.

Какие сервисы признали электронными кошельками?

Под электронными кошельками закон понимает такие сервисы, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay. До 1 апреля их можно было анонимно пополнять через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, анонимно электронными кошельками пользовались около 10 миллионов россиян. До вступления в силу поправок ежегодно через такие сервисы совершали более 2 миллиардов операций на сумму порядка 1,7 триллиона рублей.

Кроме этого, некоторые транспортные карты, карты школьников, карты для корпоративных столовых, карты парков развлечений также фактически являются электронными кошельками. Так, в стране более 60 миллионов транспортных карт, половина из них работает по модели электронного кошелька.

Для таких карт в законе предусмотрели послабления — если платеж поступает государственной или муниципальной организации, анонимное пополнение возможно и после 1 апреля. Если оператор карты с функцией электронного кошелька частный, ему придется отказаться от пополнения баланса наличными.

Крупные сервисы уже отчитались в исполнении закона. Например, в WebMoney ввели для клиентов новые способы идентификации. При этом там подчеркнули, что ограничение на анонимное пополнение кошельков негативно скажется на гражданах, не имеющих банковского счета, а также подростках.

Как законно пополнить электронный кошелек?

Теперь физическим лицам, которые желают пополнить свой электронный кошелек, необходимо пройти идентификацию и привязать кошелек к банковскому счету. Пополнение кошелька через банковский счет будет автоматически означать, что источник происхождения денег для государства известен.

Если службы финансового мониторинга заподозрят пользователя в выполнении незаконной операции с использованием электронного кошелька, его основной банковский счет заблокируют, гражданину придется объяснять происхождение денег и назначение перевода.

Поправки были приняты по инициативе Росфинмониторинга. Ведомство объясняет ужесточение правил необходимостью контролировать незаконные финансовые операции, которые могут быть направлены на финансирование терроризма или распространение наркотиков.

В свою очередь, эксперты указывают на негативное влияние новых правил на рынок электронных платежей. Так, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов в интервью ТАСС высказал мнение, что прибыли операторов платежных терминалов резко снизятся, а распространение безналичных расчетов затормозится. 

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Экономика #Деньги #Потребитель
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