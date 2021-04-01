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Верховный суд отказался отменить масочный режим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Верховного суда РФ

Верховный суд России отклонил коллективный иск об отмене обязательного масочного режима в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.

Более полутора тысяч истцов просили признать недействующим пункт 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года.

Представитель истцов в ходе заседания Верховного суда заявлял, что маски вредят здоровью людей с хроническими заболеваниями вроде астмы, а также негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями.

Представитель Роспотребнадзора назвала данные аргументы истцов субъективными и эмоциональными. Она подчеркнула, что утвержденные главным санитарным врачом нормы не нарушают прав российских граждан, а также попросила отклонить иск.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.
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