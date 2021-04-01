Верховный суд отказался отменить масочный режим

Верховный суд России отклонил коллективный иск об отмене обязательного масочного режима в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.

Более полутора тысяч истцов просили признать недействующим пункт 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года.

Представитель истцов в ходе заседания Верховного суда заявлял, что маски вредят здоровью людей с хроническими заболеваниями вроде астмы, а также негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями.

Представитель Роспотребнадзора назвала данные аргументы истцов субъективными и эмоциональными. Она подчеркнула, что утвержденные главным санитарным врачом нормы не нарушают прав российских граждан, а также попросила отклонить иск.