Правительство одобрило единый налоговый платеж для бизнеса

Механизм единого налогового платежа распространили на российские юридические лица и индивидуальных предпринимателей, соответствующие поправки Минфина одобрило правительство России.

Новый механизм одним поручением оплатить недоимки, налоги, совершить авансовые платежи и погасить задолженности. Предполагается, что единый налоговый платеж для бизнеса будет действовать с 1 января 2022 года.

«Правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет доступен единый налоговый платеж»,— цитирует премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС.

Механизм единого налогового платежа для граждан был введен в 2019 году, с 2020 года добавилась возможность уплачивать через него налог на доходы физических лиц. Он позволяет уплачивать налоги без уточнения вида и срока платежа.