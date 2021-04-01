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Правительство одобрило единый налоговый платеж для бизнеса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Механизм единого налогового платежа распространили на российские юридические лица и индивидуальных предпринимателей, соответствующие поправки Минфина одобрило правительство России.

Новый механизм одним поручением оплатить недоимки, налоги, совершить авансовые платежи и погасить задолженности. Предполагается, что единый налоговый платеж для бизнеса будет действовать с 1 января 2022 года.

«Правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет доступен единый налоговый платеж»,— цитирует премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС.

Механизм единого налогового платежа для граждан был введен в 2019 году, с 2020 года добавилась возможность уплачивать через него налог на доходы физических лиц. Он позволяет уплачивать налоги без уточнения вида и срока платежа.

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