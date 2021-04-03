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Аварийный корпус школы обрушился в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Кемеровской области

Кровля и перекрытия обрушились в школе в Кемеровской области, инцидент произошел в Междуреченске. Детей и персонала в здании не было, никто не пострадал.

По его словам, обрушение кровли и перекрытий между первым и вторым этажами произошло ночью в одном из корпусов школы №2. В начале года спортзал признали аварийным, передает «Интерфакс».

Местные жители пишут в соцсетях, что перекрытие обрушилось в спортзале, также была задета часть столовой. При этом указывается, что спортзале занимались дети с 5 по 11 класс, а последнее занятие закончилось за час до обрушения.

Также очевидцы отмечают, что дети и родители часто жаловались на плохое состояние спортзала — на стенах там были трещины, сколы, плесень, везде протекала вода. Капитальный ремонт должен был пройти в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии.

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