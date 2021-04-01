Twitter закрыл приложение Periscope

Twitter с 1 апреля официально отключает приложение Periscope, большинство основных функций программы перенесли в Twitter Live, сообщается на официальной странице соцсети.

Periscope убрали из магазинов приложений, для установленных мобильных версий приложений отключат функционал. При этом общедоступные трансляции можно будет посмотреть в веб-версии Periscope, которая выступит архивом для контента.

Отмечается, что руководство соцсети отказалось от поддержки отдельного приложения, так как основные возможности Periscope уже доступны в приложении Twitter. В частности, проводить трансляции в реальном времени можно с помощью Twitter Live.

Twitter купил Periscope в 2015 году, однако в конце 2020 года объявил о планах закрыть сервис из-за возросших расходов на обслуживания, а также быстрого падения аудитории. В последние годы пользователи стали предпочитать другие программы для трансляций.