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Россия испытала ракетный «царь-двигатель»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» завершили цикл огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Неофициально новинку называют «царь-двигатель», так как он должен стать самым мощным в мире. По неподтвержденным данным, его мощность составит порядка 250 тысяч лошадиных сил, а тяга превысит 800 тонн.

РД-171МВ представляет собой ракетный двигатель закрытого цикла с четырьмя камерами сгорания, работающий на паре кислород-керосин. Это модификация двигателя РД-171М, который является модернизированной версией легендарного РД-170.

Отмечается, что за последние три месяца прошло восемь огневых испытаний, все они завершились успешно. Теперь двигатель доставят в ракетно-космический центр «Прогресс» для проведения тестов в составе первой ступени ракеты-носителя «Союз-5».

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Топ комментариев

nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.
Sibnet.Ru