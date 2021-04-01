Россия испытала ракетный «царь-двигатель»

Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» завершили цикл огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Неофициально новинку называют «царь-двигатель», так как он должен стать самым мощным в мире. По неподтвержденным данным, его мощность составит порядка 250 тысяч лошадиных сил, а тяга превысит 800 тонн.

РД-171МВ представляет собой ракетный двигатель закрытого цикла с четырьмя камерами сгорания, работающий на паре кислород-керосин. Это модификация двигателя РД-171М, который является модернизированной версией легендарного РД-170.

Отмечается, что за последние три месяца прошло восемь огневых испытаний, все они завершились успешно. Теперь двигатель доставят в ракетно-космический центр «Прогресс» для проведения тестов в составе первой ступени ракеты-носителя «Союз-5».