Россия испытала ракетный «царь-двигатель»

Специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» завершили цикл огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Неофициально новинку называют «царь-двигатель», так как он должен стать самым мощным в мире. По неподтвержденным данным, его мощность составит порядка 250 тысяч лошадиных сил, а тяга превысит 800 тонн.
РД-171МВ представляет собой ракетный двигатель закрытого цикла с четырьмя камерами сгорания, работающий на паре кислород-керосин. Это модификация двигателя РД-171М, который является модернизированной версией легендарного РД-170.
Отмечается, что за последние три месяца прошло восемь огневых испытаний, все они завершились успешно. Теперь двигатель доставят в ракетно-космический центр «Прогресс» для проведения тестов в составе первой ступени ракеты-носителя «Союз-5».
nifnif20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......
all busyИкто ж его такой построил в России ?
UynachalnicaЦитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...
WSG0600-164-164Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.