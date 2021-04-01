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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия США вернула на службу трансгендеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Министерство обороны США отменило запрет предыдущей президентской администрации на службу в американских вооруженных силах трансгендеров, соответствующее заявление опубликовано на сайте Пентагона.

Новые правила вступят в силу через 30 дней, по ним трансгендеры могут поступать на военную службу, если соответствуют предъявляемым к новобранцам требованиям. При этом они будут получать все положенное им по закону медицинское обслуживание, связанное с переменой пола.

Правила также запрещают увольнение из ВС военнослужащих на основании половой идентичности и дискриминацию в их отношении. Запрет на службу трансгендеров действовал с 1960 года.

Впервые запрет отменили в 2016 году, в 2018 году при президенте Дональде Трампе запрет был введен вновь. Также с 2011 года на службу в армию США разрешили набирать открытых геев и лесбиянок.

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Оборона #Армия
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