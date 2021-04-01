Смартфоны LG навечно лишились обновлений

Компания LG Electronics закроет мобильное подразделение на следующей неделе и переведет всех сотрудников на завод по производству бытовой техники.

Южнокорейский производитель, который когда-то входил в пятерку крупнейших производителей смартфонов в мире также отказался от выпуска новых мобильных гаджетов, которые должны были выйти в 2021 году.

При этом десятки миллионов пользователей смартфонов LG после закрытия мобильного подразделения больше не будут получать обновления программного обеспечения, они лишатся даже патчей системы безопасности.

Отмечается, что решение было принято на фоне убытков мобильного подразделения — LG со второго квартала 2015 года перестала получать прибыль в этом сегменте. Так, по состоянию на декабрь 2020 года убытки составили порядка 4,5 миллиардов долларов.