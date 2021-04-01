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Томич поставил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео

Житель Томска Виталий Вивчар попал в книгу рекордов Гиннесса с рекордом по жиму штанги под водой на задержке дыхания, сообщил спортсмен в соцсетях.

«Теперь я официально рекордсмен книги Рекордов Гиннесса», – написал Вивчар в четверг, опубликовав видео процесса. Он поднял штангу весом 50 килограммов 77 раз.

Вивчар установил рекорд 13 августа 2020 года на озере Лебяжьем поселка Победа Томской области. По требованиям комитета Книги рекордов Гиннесса, весь процесс нужно было снимать на видео. За действием должны были наблюдать три свидетеля: профессиональный хронометрист, профессиональный тренер и незаинтересованное лицо.

По информации сайта книги рекордов, чтобы подготовиться к попытке, Вивчар выполнял различные дыхательные упражнения из йоги и фридайвинга.

«Виталию пришлось столкнуться с несколькими трудностями. Во-первых, приближался конец лета, поэтому погода была намного прохладнее, чем была раньше … В тот день у него также было много зрителей, в том числе его мать», – говорится в описании рекорда.

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