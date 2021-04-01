Депутаты составили список источников плохого запаха в Новосибирске

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили возможные источники неприятного запаха в Новосибирске и возможные пути решения проблемы, сообщается на сайте парламента.

В Новосибирске было в 2020 году 60 обращений жителей по поводу неприятных запахов. В ходе заседания назвали ряд предприятий, которые могут быть источниками неприятного запаха. Это Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево (слив химических отходов без очистки), Коченевская, Новосибирская и Октябрьская птицефабрики.

По словам председателя комиссии Заксобрания по экологии Владимира Лаптева, когда проводятся проверки, оказывается, все в пределах норм, в рамках закона. А неприятный запах как был, так и остается.

«Совместно с общественниками, депутатами городского Совета мы наметили план действий на ближайшее время. Будем выезжать на место, подключим правоохранительные органы, прокуратуру. Решение проблемы может реально изменить настроение наших жителей и в городе, и в области», — сказал он.

Роспотребнадзор, в свою очередь, ведет проверки хозяйствующих субъектов, исследования воздуха, но не имеет достаточной нормативной базы, чтобы дать оценку воздействию на органы обоняния человека.

«Мы ожидаем в ближайшее время появления изменений в законе, где запахи будут нормироваться, как остальные загрязняющие вещества», – сказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.