НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Депутаты составили список источников плохого запаха в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили возможные источники неприятного запаха в Новосибирске и возможные пути решения проблемы, сообщается на сайте парламента.

В Новосибирске было в 2020 году 60 обращений жителей по поводу неприятных запахов. В ходе заседания назвали ряд предприятий, которые могут быть источниками неприятного запаха. Это Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево (слив химических отходов без очистки), Коченевская, Новосибирская и Октябрьская птицефабрики.

По словам председателя комиссии Заксобрания по экологии Владимира Лаптева, когда проводятся проверки, оказывается, все в пределах норм, в рамках закона. А неприятный запах как был, так и остается.

«Совместно с общественниками, депутатами городского Совета мы наметили план действий на ближайшее время. Будем выезжать на место, подключим правоохранительные органы, прокуратуру. Решение проблемы может реально изменить настроение наших жителей и в городе, и в области», — сказал он.

Роспотребнадзор, в свою очередь, ведет проверки хозяйствующих субъектов, исследования воздуха, но не имеет достаточной нормативной базы, чтобы дать оценку воздействию на органы обоняния человека.

«Мы ожидаем в ближайшее время появления изменений в законе, где запахи будут нормироваться, как остальные загрязняющие вещества», – сказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Еще по теме
Фотограф показал волшебное таяние льда Байкала
Ученые удалили запись скандального заседания о проблемах экологии
Рекордную температурную аномалию зафиксировали в России
Спасатели взорвали лед на реках Хакасии. ВИДЕО
смотреть все
Новосибирск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томич поставил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой. ВИДЕО
Экс-чиновник рассказал, как выдавали разрешение на ввод «Зимней вишни»
Депутаты составили список источников плохого запаха в Новосибирске
Новосибирская актриса сыграла бабушку в комедии «Будь моим Кириллом»
Самое популярное
Опубликован новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Обсуждение (0)
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
87
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
36
Атомные подлодки ВМФ России пробили лед в Арктике
35
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
35
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
28
Донбассу предрекли неизбежное присоединение к России
Sibnet.Ru