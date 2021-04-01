Треть работодателей согласились взять сотрудников без дипломов

Только две трети работодателей в Новосибирске при приеме на работу обратят внимание на диплом о высшем образовании, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Аналитики опросили представителей 2 тысяч новосибирских компаний и выяснили, в каких сферах наличие диплома о высшем образовании – обязательное условие для трудоустройства.

Документ об оконченном высшем образовании точно потребуют 26% работодателей. Это сферы медицины, госслужбы, педагогики, науки.

«Инженерные специальности в сфере проектирования, промышленности, строительства, транспорта, машиностроения и высокоточного производства также предполагают наличие диплома технического вуза», – говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, в Новосибирске для 31% работодателей более важны опыт, компетенции и навыки кандидата, чем образование. Особенно это касается новых профессий: проджект и продакт-менеджеры, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн-школ, администраторы соцсетей.