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Врачи рекомендовали яйца для весенней бодрости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Весной люди часто сталкиваются с упадком сил, рассеяностью и отсутствием бодрости. Восполнить энергию помогут доступные и привычные продукты, например, куриные яйца, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Яйца точно помогут стать бодрее. Они содержат железо, белки и холин (витамин группы В) — эти вещества необходимы для активной работы мозга, заверили специалисты. Белок, содержащийся в яйце, помогает нарастить мышечную массу. А она, в свою очередь, поддерживает здоровый метаболизм и способствует эффективному энергообмену.

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Но одними куриными яйцами все-таки не взбодриться. Еще один продукт, дающий энергию банан. «Эти яркие желтые батарейки содержат много магния и особенно калия — макроэлемента, крайне важного для нормального функционирования всего организма», — отметили сотрудники Роспотребнадзора.

Орехи помогут нормализовать обмен веществ и стимулировать работу мозга. А если энергии и после этого недостаточно, можно есть побольше цитрусовых. Кожура цитрусовых содержат эфирные масла, которые стимулируют работу мозга. А еще в ярких фруктах много витамина С. 

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