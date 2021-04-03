Врачи рекомендовали яйца для весенней бодрости

Весной люди часто сталкиваются с упадком сил, рассеяностью и отсутствием бодрости. Восполнить энергию помогут доступные и привычные продукты, например, куриные яйца, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Яйца точно помогут стать бодрее. Они содержат железо, белки и холин (витамин группы В) — эти вещества необходимы для активной работы мозга, заверили специалисты. Белок, содержащийся в яйце, помогает нарастить мышечную массу. А она, в свою очередь, поддерживает здоровый метаболизм и способствует эффективному энергообмену.

Но одними куриными яйцами все-таки не взбодриться. Еще один продукт, дающий энергию банан. «Эти яркие желтые батарейки содержат много магния и особенно калия — макроэлемента, крайне важного для нормального функционирования всего организма», — отметили сотрудники Роспотребнадзора.

Орехи помогут нормализовать обмен веществ и стимулировать работу мозга. А если энергии и после этого недостаточно, можно есть побольше цитрусовых. Кожура цитрусовых содержат эфирные масла, которые стимулируют работу мозга. А еще в ярких фруктах много витамина С.