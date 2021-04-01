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Миронов предложил искать имущество чиновников у дальних родственников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Чиновники умеют прятать украденные деньги, поэтому следует ужесточить правила проведения проверки доходов и расходов госслужащих, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Чиновники отлично знают, как "спрятать" украденные из бюджета деньги. На них они безнаказанно покупают дорогую недвижимость, автомобили, акции российских и даже зарубежных компаний», — отметил Миронов.

По его мнению, следует проводить комплексную проверку любого имущества чиновника, потому что он может вложить украденные средства в другие дорогостоящие активы. Также следует проверять родителей, бабушек, дедушек, внуков, а даже сводных братьев и сестер госслужащего.

«Кроме того, к изучению источников доходов чиновников мы предлагаем привлечь представителей общественности и СМИ. Сейчас направить запрос о проведения проверки могут сотрудники правоохранительных органов», — добавил политик.

Соответствующий законопроект направлен на получение отзыва в правительство России.

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