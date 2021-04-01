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Новосибирская актриса сыграла бабушку в комедии «Будь моим Кириллом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено телеканалом ТНТ

Актриса Галина Аверьянова из Новосибирска снялась в комедии «Будь моим Кириллом», фильм выйдет в прокат 8 апреля, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

«Будь моим Кириллом» —история о девушке Саше, которая в свои 30 живет свободной жизнью. Она занимается любимым делом, дурачится с подругой, но врет своим родственникам, что у нее есть парень по имени Кирилл, с которым она в действительности боится даже заговорить.

Окружение давит на Сашу и мешает ей почувствовать себя счастливой, но принять себя ей помогает Паша – муж Сашиной сестры, который тоже запутался в своей жизни. Саша и Паша записываются в беговой кружок, который ведет тот самый Кирилл, чтобы вместе бежать от проблем.

Актриса Галина Аверьянова в фильме сыграла роль любимой бабушки Саши. Аверьянова уже известна зрителям по фильму «Аритмия» и сериалу «Домашний арест».

Галина Аверьянова в 1960 году окончила театральную студию при Новосибирском драматическом театре «Красный Факел», а также была актрисой Новосибирского ТЮЗа и Новосибирского театра «Глобус».

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