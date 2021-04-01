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Кемеровские медсестры оказались самыми бедными в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Аналитики сравнили уровень зарплат медсестер в крупных российских городах. Меньше всего в Сибири получают медработники в Кемерове.

Рейтинг зарплат операционных медсестер составили аналитики сервиса SuperJob. «Наиболее востребованы на рынке труда операционные медсестры со стажем от двух лет, имеющие опыт ассистирования на операциях определенного профиля (офтальмологических, гинекологических, сосудистых и проч.), а также навыки работы с современным оборудованием», – сказано в описании рейтинга.

Медсестры в Москве получают в среднем 70 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 65 тысяч. Высокие зарплатные предложения также в крупных городах Дальнего Востока – 50 тысяч рублей и более.

В Новосибирске и Красноярске медсестрам готовы предложить в среднем 43 тысячи рублей в месяц. Средний уровень предложений в Омске составил 40 тысяч рублей, в Кемерове – 38 тысяч.

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