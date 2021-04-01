Девочка в Забайкалье поскользнулась и утонула в ванне

Следственный комитет в Забайкальском крае возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки. Мать нашла ее в наполненной ванне без признаков жизни.

В среду в полицию позвонила женщина и сообщила, что нашла в ванне мертвую дочь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи детально осмотрели квартиру, тщательно фиксируя все следы. Допросили мать девочки и соседей.

Судебный медик осмотрел тело девочки. Никаких признаков насильственной смерти или других факторов, указывающих на криминальный характер инцидента, эксперты не обнаружили. По имеющимся данным, девочка погибла в результате несчастного случая.

Наполнив ванну водой, ребенок поскользнулся и ударился головой о ее край. Потеряв сознание, девочка упала в воду и захлебнулась. По мнению следователей, случившееся стало возможным по неосторожности взрослых, оставивших дома малышку без присмотра.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.