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Записка Есенина 1916 года попала в музей. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Записка Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная первой возлюбленной Анне Сардановской, пополнила коллекцию Государственного музея-заповедника имени поэта, сообщается на сайте учреждения.

Текст записки уже расшифрован, но пока не озвучивается, сообщила пресс-служба музея Sibnet.ru. В открытке четыре строчки. Текст начинается со слов «Очень грустно». Далее самостоятельно и достоверно разобрать почерк поэта сложно.

Фото: © Государственный музей-заповедник Есенина

Записка датирована 1916 годом. Это последнее известное на сегодня письмо, написанное и отправленное поэтом своей первой возлюбленной. Экспонат составляет историческую, культурную и музейную ценность, рассказали в музее ТАСС.

«В ближайшее время письмо будет представлено в постоянной экспозиции, а также на выставках в России и за рубежом», — говорится в сообщении.


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nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

лачинов

Если быть предельно честным то все же преследуется. Но без этого ни один государственный строй не устоит....
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