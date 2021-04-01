Записка Есенина 1916 года попала в музей. ФОТО

Записка Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная первой возлюбленной Анне Сардановской, пополнила коллекцию Государственного музея-заповедника имени поэта, сообщается на сайте учреждения.

Текст записки уже расшифрован, но пока не озвучивается, сообщила пресс-служба музея Sibnet.ru. В открытке четыре строчки. Текст начинается со слов «Очень грустно». Далее самостоятельно и достоверно разобрать почерк поэта сложно.

Фото: © Государственный музей-заповедник Есенина

Записка датирована 1916 годом. Это последнее известное на сегодня письмо, написанное и отправленное поэтом своей первой возлюбленной. Экспонат составляет историческую, культурную и музейную ценность, рассказали в музее ТАСС.

«В ближайшее время письмо будет представлено в постоянной экспозиции, а также на выставках в России и за рубежом», — говорится в сообщении.