Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил президент Международного информационного Нобелевского центра Вячеслав Тютюнник. В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН.

Глава Чечни выдвинут на премию «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае». При этом пока неизвестно, кто именно отправил заявку в Нобелевский комитет.

Несмотря на публикацию новости о выдвижении Кадырова чеченским телеканалом «Грозный-ТВ», некоторые СМИ указывают, что публикация появилась 1 апреля, поэтому она может быть розыгрышем. В 2020 году лидера Чечни уже номинировали на премию мира Института мира и развития в Брюсселе.

По уставу Нобелевского фонда кандидата могут выдвинуть члены парламентов и правительств разных стран, члены международных судов, ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии.

Также в этом списке директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики, обладатели Нобелевской премии мира, члены советов организаций, награжденных Нобелевской премией мира, члены и советники норвежского Нобелевского комитета.

Ранее на Нобелевскую премию мира 2021 года выдвинули экс-президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, оппозиционера Алексея Навального, президента России Владимира Путина, президента США Джо Байдена и движение Black Lives Matter.