Россия расширит авиасообщение с Европой и Азией

Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой, сообщает оперативный штаб правительства по коронавирусу.

В частности, немецкая сторона будет выполнять пять рейсов в неделю из Франкфурта-на-Майне в Москву и три в Санкт-Петербург, российская — из Москвы пять рейсов в Берлин и три во Франкфурт-на-Майне.

Дважды в неделю будут летать самолеты в Венесуэлу, по одному разу в Сирию, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку. При этом российские туристы пока не могут въехать в Таджикистан и Германию.

Основаниями для въезда в Германию считаются наличие вида на жительство, действующей долгосрочной визы, экстренная необходимость, близкое родство с европейскими гражданами, длительные отношения с жителями страны.

Германия — первая страна Евросоюза, куда российские власти разрешили регулярные полеты на фоне пандемии коронавируса, прежде они были открыты в Финляндию и Грецию. Также выполняются полеты в Швейцарию, Сербию, но эти страны не входят в ЕС.

Также оперативный штаб разрешил увеличить число рейсов в Армению, Азербайджан, Египет, ОАЭ на один рейс в неделю на взаимной основе из российских региональных аэропортов, кроме Москвы и Петербурга.