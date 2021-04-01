НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россия расширит авиасообщение с Европой и Азией

Источник:
Sibnet.ru
114 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой, сообщает оперативный штаб правительства по коронавирусу.

В частности, немецкая сторона будет выполнять пять рейсов в неделю из Франкфурта-на-Майне в Москву и три в Санкт-Петербург, российская — из Москвы пять рейсов в Берлин и три во Франкфурт-на-Майне.

Дважды в неделю будут летать самолеты в Венесуэлу, по одному разу в Сирию, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку. При этом российские туристы пока не могут въехать в Таджикистан и Германию.

Основаниями для въезда в Германию считаются наличие вида на жительство, действующей долгосрочной визы, экстренная необходимость, близкое родство с европейскими гражданами, длительные отношения с жителями страны.

Германия — первая страна Евросоюза, куда российские власти разрешили регулярные полеты на фоне пандемии коронавируса, прежде они были открыты в Финляндию и Грецию. Также выполняются полеты в Швейцарию, Сербию, но эти страны не входят в ЕС.

Также оперативный штаб разрешил увеличить число рейсов в Армению, Азербайджан, Египет, ОАЭ на один рейс в неделю на взаимной основе из российских региональных аэропортов, кроме Москвы и Петербурга.

Еще по теме
Дорогу к Бородинской пещере отремонтируют в Хакасии
Чубайс внезапно отдохнул на Алтае
Красноярцы застряли в пробках ради новой смотровой площадки
Путин предложил расширить туристический кэшбек
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская актриса сыграла бабушку в комедии «Будь моим Кириллом»
Кемеровские медсестры оказались самыми бедными в Сибири
Девочка в Забайкалье поскользнулась и утонула в ванне
Фотограф показал волшебное таяние льда Байкала
Самое популярное
Опубликован новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Обсуждение (1)
Картина дня
Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Стартовал весенний призыв в российскую армию
Установлена минимальная цена на сигареты
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

лачинов

Если быть предельно честным то все же преследуется. Но без этого ни один государственный строй не устоит....
Sibnet.Ru