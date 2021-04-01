Россия расширит авиасообщение с Европой и Азией

Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой, сообщает оперативный штаб правительства по коронавирусу.
В частности, немецкая сторона будет выполнять пять рейсов в неделю из Франкфурта-на-Майне в Москву и три в Санкт-Петербург, российская — из Москвы пять рейсов в Берлин и три во Франкфурт-на-Майне.
Дважды в неделю будут летать самолеты в Венесуэлу, по одному разу в Сирию, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку. При этом российские туристы пока не могут въехать в Таджикистан и Германию.
Основаниями для въезда в Германию считаются наличие вида на жительство, действующей долгосрочной визы, экстренная необходимость, близкое родство с европейскими гражданами, длительные отношения с жителями страны.
Германия — первая страна Евросоюза, куда российские власти разрешили регулярные полеты на фоне пандемии коронавируса, прежде они были открыты в Финляндию и Грецию. Также выполняются полеты в Швейцарию, Сербию, но эти страны не входят в ЕС.
Также оперативный штаб разрешил увеличить число рейсов в Армению, Азербайджан, Египет, ОАЭ на один рейс в неделю на взаимной основе из российских региональных аэропортов, кроме Москвы и Петербурга.
nifnif20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......
all busyИкто ж его такой построил в России ?
UynachalnicaЦитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...
лачиновЕсли быть предельно честным то все же преследуется. Но без этого ни один государственный строй не устоит....