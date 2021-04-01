Познера лишила невинности замужняя женщина

Первый секс у телеведущего Владимира Познера случился в 17
лет с замужней женщиной, которая затем забеременела, подробности он рассказал
Борису Корчевников в программе «Судьба человека».
Познеру 1 апреля исполнилось 87 лет. Он рассказал эфире
передачи, как он в 17 лет лишился невинности с женой одного из сотрудников «Совэкспортфильма»
в Восточной Германии.
«Она меня совратила. Очень даже умело. Мне было 17 лет. По-видимому,
я ей понравился. Был день Пасхи, я пришел в гости. Она была в шелковой ночной
рубашке», — сказал Познер.
Он добавил, что она сказала, что надо в честь пасхи
целоваться. С этого все началось.
«Был бурный роман, она забеременела, она сделала аборт. Все
это было для меня непонятно и страшно. И на этом наши отношения закончились», —
сказал Познер. Он добавил, что растерялся. когда узнал про беременность.